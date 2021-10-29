Что изменилось при регистрации пассажиров в аэропортах Казахстана

Приказом и.о. министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 22 октября 2021 года внесены изменения в Правила организации обслуживания пассажиров в аэропортах Республики Казахстан, сообщает Zakon.kz.

Так, говорится, что уполномоченный агент проверяет у пассажиров посадочные талоны, сверяет фамилию пассажира, указанную на посадочном талоне, с фамилией в документе, удостоверяющем личность, либо в электронном документе посредством сервиса цифровых документов (для идентификации на внутренних рейсах), вносит данные пассажира, прошедшего посадку в систему, и при наличии специальных устройств сканирует информацию с посадочного талона.

Перед отправкой перронного транспортного средства уполномоченный агент объявляет пассажирам наименование авиакомпании, маршрут следования и номер рейса.

При регистрации пассажира с детьми уполномоченный агент проверяет документ, подтверждающий возраст ребенка (свидетельство о рождении либо электронный документ посредством сервиса цифровых документов (для идентификации на внутренних рейсах) или паспорт).

При этом регистрация билета несопровождаемого ребенка осуществляется при предъявлении документа, удостоверяющего личность, либо электронного документа посредством сервиса цифровых документов (для идентификации на внутренних рейсах) ребенка.

При обслуживании беременных пассажиров уполномоченный агент рейса проверяет наличие авиабилета, обменной карты беременной и родильницы формы № 048/у, выданное не позднее семи календарных дней до начала перевозки, – говорится в документе.

Приказ вводится в действие с 8 ноября 2021 года.