Определились первые претенденты в призеры на Мемориале Дениса Тена

На "Барыс Арене" в Нур-Султане стартовал традиционный Мемориал Дениса Тена, сообщает Zakon.kz.
После первого дня соревнований фигуристы завершили выступления с короткими программами.
У мужчин лидерство захватил россиянин Петр Гуменник, за ним идет его соотечественник Марк Кондратюк. На третьей строчке расположился представитель Эстонии Михаил Селевко.
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Лучшим из казахстанских фигуристов выглядит Михаил Шайдоров, 17-летний алматинец закрывает топ-10 списка. Среди девушек положение после короткой программы выглядит следующим образом:
1. Виктория Сафронова (Беларусь)
2. Анастасия Шаботова (Украина)
3. Екатерина Рябова (Азербайджан)
8. Ясмин Текик (Казахстан)
Куандык Шынасилов
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