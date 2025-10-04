Михаил Шайдоров одержал победу на Мемориале Дениса Тена

Казахстанский фигурист Михаил Шайдоров 4 октября стал победителем международного турнира "Мемориал Дениса Тена", сообщает Zakon.kz.

Как пишет sportarena.kz, по итогам короткой программы Шайдоров возглавил турнирную таблицу, а в произвольном прокате лишь укрепил лидерство, набрав 187,21 баллов. Общая сумма казахстанца составила 282,22 балла, что позволило ему уверенно занять первое место.

Серебряную медаль завоевал представитель Грузии Ника Егадзе (266,90 балла), а третьим стал американский фигурист Джейсон Браун с результатом 257,81 балла.

А ранее футбольный клуб "Тобол" (Костанай) 4 октября стал обладателем Кубка Казахстана-2025. В финальном матче, прошедшем в Кызылорде на новом стадионе "Кайсар Арена", команда обыграла "Ордабасы" со счетом 2:0.

