Спорт

Михаил Шайдоров одержал победу на Мемориале Дениса Тена

Михаил Шайдоров, мемориал, Денис тен, победа , фото - Новости Zakon.kz от 05.10.2025 00:35 Фото: Instagram/isufigureskating
Казахстанский фигурист Михаил Шайдоров 4 октября стал победителем международного турнира "Мемориал Дениса Тена", сообщает Zakon.kz.

Как пишет sportarena.kz, по итогам короткой программы Шайдоров возглавил турнирную таблицу, а в произвольном прокате лишь укрепил лидерство, набрав 187,21 баллов. Общая сумма казахстанца составила 282,22 балла, что позволило ему уверенно занять первое место. 

Серебряную медаль завоевал представитель Грузии Ника Егадзе (266,90 балла), а третьим стал американский фигурист Джейсон Браун с результатом 257,81 балла.

А ранее футбольный клуб "Тобол" (Костанай) 4 октября стал обладателем Кубка Казахстана-2025. В финальном матче, прошедшем в Кызылорде на новом стадионе "Кайсар Арена", команда обыграла "Ордабасы" со счетом 2:0. 

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
