В Турции разыскивают экс-главу "Астана LRT"

Экс-главу "Астана LRT" Талгата Ардана разыскивают в Турции, сообщает Zakon.kz.

Об этом говорится в ответе Генерального прокурора Гизата Нурдаулетова на запрос депутатов Мажилиса.

Согласно опубликованному документу, по запросу Антикоррупционной службы разыскиваемые Талгат Ардан и Канат Султанбеков (бывший заместитель акима столицы) объявлены в международный розыск по каналам Интерпола МВД РК.

В связи с имеющейся информацией о возможном нахождении Талгата Ардана на территории Турецкой Республики компетентным органам указанного государства направлен запрос о его выдаче (от 28.09.2019). 15 апреля 2021 года получена информация из Интерпола Турции, что уголовным судом района Бакыркей города Стамбул на основании запроса о выдаче вынесено постановление о заключении под стражу Ардана Талгата (заочно). В настоящее время на территории Турции проводятся мероприятия по установлению и задержанию разыскиваемого, – говорится в ответе.

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Кроме того, в сообщении сказано о розыске Каната Султанбекова.

Также в связи с установлением Султанбекова на территории Соединенных Штатов Америки в адрес Министерства юстиции США направлен запрос о его выдаче (от 24.07.2020). Запрос находится на рассмотрении американской стороны, – добавил Гизат Нурдаулетов.

Установленная в ходе следствия сумма ущерба составила 5,8 миллиарда тенге. При этом определить долю, похищенную непосредственно Султанбековым и Арданом, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, не представилось возможным.

В ходе следствия по делу обеспечено возмещение 45 млн тенге. Проведенными мероприятиями установлено имущество, зарегистрированное на Султанбекова К. (квартира и земельный участок с построенным нежилым помещением в Алматы), оценочной стоимостью 3,08 млрд тенге. На указанное имущество по постановлению следственного суда от 22.01.2020 года наложен арест. У Ардана Т. имущество, подлежащее аресту и конфискации, не обнаружено, – отмечено в сообщении.

По сведениям Агентства финансового мониторинга, у указанных лиц и их окружения каких-либо активов, в том числе в других странах, не обнаружено.

Напомним, что 28 мая 2021 года в Нур-Султане была поставлена точка в громком деле о хищениях в "Астана LRT".

Семерых экс-чиновников и сотрудников компаний, которые работали с "Астана LRT", приговорили к срокам от семи до 10 лет.

Бывший председатель правления ТОО "Астана LRT" Талгат Ардан и бывший заместитель акима столицы объявлены в международный розыск.

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