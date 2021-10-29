Убийство Аяжан Едиловой – назначена дата главного судебного разбирательства

Назначена дата главного судебного разбирательства по делу об изнасиловании и убийстве Аяжан Едиловой, передает Zakon.kz.

Об этом сообщили в Алматинском городском суде.

Предварительное слушание (по делу об убийстве Аяжан Едиловой. – Прим. ред.) закончилось. По его итогам назначена дата главного судебного разбирательства – 9 ноября в 10:00. Процесс будет проходить в закрытом режиме. На предварительных слушаниях подсудимый отказался от права рассмотрения дела судом присяжных. И в соответствии с законом дело будет рассматриваться единолично судьей. пресс-служба Алматинского горсуда

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19 марта в Алматы пропала 19-летняя Аяжан Едилова. 22 марта ее нашли убитой. Полиция начала расследование по статье "Убийство", по делу был задержан житель Туркестанской области 1993 года рождения.

Оказалось, что тело Аяжан Едиловой нашли в расчлененном состоянии. Останки подозреваемый успел вывезти из дома и выкинуть в мусорные баки.