Опасный картофель и семена моркови пытались ввезти в РК из Европы

В импортных семенах, которые пытались ввезти в Казахстан, выявлена бактерия, способная погубить весь урожай пасленовых, моркови и сельдерея, сообщает Zakon.kz.

С апреля по май при проверке ввозимых в Казахстан 228 тонн семенного картофеля из Германии, Нидерландов и Франции, а также 46,4 килограмма французских семян моркови специалисты выявили в товарах карантинный объект – возбудитель полосатости чипсов картофеля (Zebra chip), говорится в сообщении Минсельхоза.

Исследования проводились высокочувствительным детектирующим оборудованием для ПЦР-анализа, с применением сертифицированных тест-наборов, что исключает возможность влияния человеческого фактора на контаминацию и появление ложноположительных результатов.

По всем фактам оформлены соответствующие карантинные документы. Материалы в связи с выявлением карантинного объекта – Candidatus Liberibacter Solanacearum, в соответствии с пп. 1 п. 2 ст. 400 и п. 1 ст. 684 КоАП, по всем фактам переданы на рассмотрение в суд. Суд вынес решение о наложении административных штрафов и конфискации зараженной продукции, – подчеркнули в МСХ РК.

Данный карантинный объект представляет высокий фитосанитарный риск для всей территории Республики Казахстан, поражает пасленовые культуры, такие как картофель, томаты и другие, а также морковь и сельдерей. Интродукция и дальнейшее распространение на территории республики Candidatus Liberibacter Solanacearum может привести к потере урожая и подорвать продовольственную безопасность страны.

Семенной картофель является продукцией высокого фитосанитарного риска и наличие карантинных организмов в семенном материале несет опасность хозяйствам, занимающимся производством картофеля. Впоследствии это может негативно отразиться на внутреннем рынке республики, а также на экспортном потенциале казахстанского картофеля.