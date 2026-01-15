#Казахстан в сравнении
Общество

В Казахстан пытались ввезти особо опасный вирус: что обнаружили в аэропорту Астаны

Аэропорт в Астане, аэропорт Астаны, международный аэропорт Нурсултан Назарбаев, международный аэропорт в Астане, фото - Новости Zakon.kz от 15.01.2026 16:00 Фото: Zakon.kz
В аэропорту Астаны выявлен факт ввоза зараженной подкарантинной продукции. Об этом 15 января 2026 года заявили в Министерстве сельского хозяйства (МСХ) РК, сообщает Zakon.kz.

Как следует из релиза ведомства:

"При проведении карантинного фитосанитарного контроля и надзора на фитосанитарном контрольном посту международного аэропорта государственным инспектором выявлен факт ввоза подкарантинной продукции с нарушением требований национального законодательства. В ходе контроля установлено, что из Кореи была ввезена партия семян томатов, страной происхождения которых является Индия. В результате фитосанитарных мероприятий выявлено заражение данной продукции карантинным объектом – вирусом коричневой морщинистости плодов томатов (Tomato brown rugose fruit virus)".

В Минсельхозе подчеркнули, что указанный вирус относится к особо опасным карантинным объектам, способным нанести значительный ущерб сельскохозяйственному производству, в частности, овощеводству, и представляет серьезную угрозу фитосанитарной безопасности страны.

"В отношении владельца подкарантинной продукции возбуждено административное дело. Материалы дела направлены в суд для принятия процессуального решения".Пресс-служба МСХ РК

Участникам внешнеэкономической деятельности в Минсельхозе напомнили о необходимости строгого соблюдения требований в области карантинного фитосанитарного законодательства при ввозе подкарантинной продукции на территорию Казахстана.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 15.01.2026 16:00
В популярных марках чая в Казахстане выявили опасные добавки

12 января 2026 года в Минздраве Казахстана сообщил правду о "пластиковом клее" в Oreo.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
