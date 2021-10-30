Уилл Смит рассказал, что думал о самоубийстве

Голливудский актер Уилл Смит в популярной американской программе признался, что его посещали мысли о самоубийстве, передает Zakon.kz.

Как пишет lenta.ru, программа, название которой на русский язык переводится как "Лучшая форма моей жизни", выйдет 8 ноября. Смит описал ее как путешествие, целью которого он поставил сбросить чуть более девяти лишних килограммов за 20 недель.

В трейлере актер заявил, что определил, в чем состоят фундаментальные проблемы его жизни, и понял необходимость обратить внимание на свое психическое состояние.

Это был единственный раз в моей жизни, когда я когда-либо думал о самоубийстве, – сказал Смит.