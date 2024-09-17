Уилл Смит отжег в Баку
Фото: Instagram/pablitodpp
Всемирно известный американский актер, режиссер и хип-хоп-исполнитель Уилл Смит выступил на концерте, организованном в Баку по случаю Гран-при Азербайджана "Формулы-1" Qatar Airways – 2024, сообщает Zakon.kz.
Фрагментами с концерта 55-летний артист поделился в своем Instagram 17 сентября 2024 года.
Судя по опубликованным кадрам, Уилл отжег на сцене Baku Crystal Hall, поразив поклонников исполнением хитов и своей неповторимой энергией.
Комментаторы поблагодарили Смита за концерт и отметили, что всегда рады приветствовать его в Азербайджане:
- "Ты – мой любимый актер в мире".
- "Большая звезда на нашей земле".
- "Большое спасибо за эту возможность".
- "Всегда рады приветствовать вас в прекрасном Азербайджане".
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