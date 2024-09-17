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Уилл Смит отжег в Баку

Уилл Смит отжег в Баку, фото - Новости Zakon.kz от 17.09.2024 11:19 Фото: Instagram/pablitodpp
Всемирно известный американский актер, режиссер и хип-хоп-исполнитель Уилл Смит выступил на концерте, организованном в Баку по случаю Гран-при Азербайджана "Формулы-1" Qatar Airways – 2024, сообщает Zakon.kz.

Фрагментами с концерта 55-летний артист поделился в своем Instagram 17 сентября 2024 года.

Судя по опубликованным кадрам, Уилл отжег на сцене Baku Crystal Hall, поразив поклонников исполнением хитов и своей неповторимой энергией.

Комментаторы поблагодарили Смита за концерт и отметили, что всегда рады приветствовать его в Азербайджане:

  • "Ты – мой любимый актер в мире".
  • "Большая звезда на нашей земле".
  • "Большое спасибо за эту возможность".
  • "Всегда рады приветствовать вас в прекрасном Азербайджане".

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15, 17 и 19 июля в городе Лаятико в Тоскане прошли концерты Андреа Бочелли, приуроченные 30-летию творческой деятельности исполнителя оперной, классической и популярной музыки. В программе приняли участие знаменитости: Джонни Депп, Уилл Смит, Рассел Кроу и Эд Ширан.

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