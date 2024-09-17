Уилл Смит отжег в Баку

Всемирно известный американский актер, режиссер и хип-хоп-исполнитель Уилл Смит выступил на концерте, организованном в Баку по случаю Гран-при Азербайджана "Формулы-1" Qatar Airways – 2024, сообщает Zakon.kz.

Фрагментами с концерта 55-летний артист поделился в своем Instagram 17 сентября 2024 года.

Судя по опубликованным кадрам, Уилл отжег на сцене Baku Crystal Hall, поразив поклонников исполнением хитов и своей неповторимой энергией.

Комментаторы поблагодарили Смита за концерт и отметили, что всегда рады приветствовать его в Азербайджане:

"Ты – мой любимый актер в мире".

"Большая звезда на нашей земле".

"Большое спасибо за эту возможность".

"Всегда рады приветствовать вас в прекрасном Азербайджане".

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