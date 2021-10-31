Андрей Голубев проиграл финал турнира в Санкт-Петербурге

Казахстанский теннисист Андрей Голубев в дуэте с Хьюго Нисом из Монако не смогли завоевать титул чемпионов на престижном турнире Saint Petersburg Open, сообщает Zakon.kz.

В решающем матче Андрей и Хьюго уступили первым сеяным данного парного турнира Джэйми Маррею (Великобритания) и Бруно Соаресу (Бразилия). Главные фавориты этих состязаний были удачливее в двух сетах – 6:3, 6:4.

Для Голубева это третий проигрыш в финалах парного турнира АТР. До этого он уступил на двух соревнованиях: первый раз – в 2014 году в финале турнира в Кицбюеле (Австрия), второй – на финале Роллан Гаррос-2021.

Куандык Шынасилов