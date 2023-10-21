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Андрей Голубев вышел в финал турнира АТР-250 в Швеции

Андрей Голубев вышел в финал турнира АТР-250 в Швеции Фото: ktf.kz
В Стокгольме (Швеция) подходит к завершению турнир серии АТР-250. Казахстанский теннисист Андрей Голубев провел полуфинальный матч в парном разряде, сообщает Zakon.kz.

Самое интересное о казахстанском и мировом теннисе, топовых турнирах, закулисье и истории этого вида спорта – в партнерском разделе Zakon.kz и Olimpbet "Все о теннисе".

Казахстанец в паре с украинцем Денисом Молчановым выиграли у тандема Роберт Галлоуэй (США)/ Альбано Оливетти (Франция) со счетом 7:5, 6:2. Продолжительность встречи составила 1 час 14 минут. За это время казахстанско-украинский дуэт два раза подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал три брейк-пойнта из трех (100%).

Стоит отметить, Андрей Голубев и Денис Молчанов на турнире в Швеции показывают великолепную игру. В первом круге они прошли аргентинский дуэт Андрес Мольтени (11 АТР в парном разряде)/Максимо Гонсалес (12 АТР в парном разряде), который был посеян на турнире под первым номером (7:5, 3:6, 10:7).

Во втором раунде Голубев и Молчанов отправили домой Франциско Кабрала (Португалия) и Генри Паттена (Великобритания), которые были в числе фаворитов турнира.

Кроме того, Франциско Кабрал и Генри Паттен одержали победу над казахстанцем Александром Недовесовым и эквадорцем Госало Эскобаром (7:6, 6:4).

Ранее лидер мужской сборной Казахстана Александр Бублик вышел в полуфинал турнира в Антверпене.

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