Бузова отреагировала в соцсетях на отмену спектакля с ее участием во МХАТе

Российская телеведущая, актриса, певица и экс-участница скандального проекта "Дом-2" Ольга Бузова прокомментировала отмену спектакля "Чудесный грузин" во МХАТ имени Горького, передает Zakon.kz.

Желаю вам (МХАТ) всегда таких продаж на все ваши постановки, как были на спектакле с моим участием ("Чудесный грузин"), – написала Бузова в своем Instagram.

Показ был запланировал на 2 ноября. Однако руководство театра отменило его, уточнив, что спектакль не будет снят из репертуара – его показ переносится на неопределенный срок.

Между тем, как пишет gazeta.ru, кинокритик Давид Шнейдеров заявил, что низкий уровень продаж билетов на спектакль с Бузовой обусловлен коронавирусными ограничениями и негативом вокруг игры артистки. По его словам, люди не очень понимают, зачем им идти в театр по QR-кодам, ведь Бузова "не великая актриса". К тому же, по словам Шнейдерова, ажиотаж вокруг ее появления на сцене постепенно сходит на нет.