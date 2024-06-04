Лента новостей
0
Қаз
#Народный юрист #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Бузова отреагировала на критику после полуголого наряда

Бузова, критика, полуголый наряд, концерт, фото - Новости Zakon.kz от 04.06.2024 12:07 Фото: t.me/Бузова
Российская ведущая и певица Ольга Бузова отреагировала на шквал критики в ее адрес после выступления в откровенном наряде на концерте в День защиты детей, сообщает Zakon.kz.

Артистка указала на то, что выступала на самом "масштабном и главном фестивале страны".

"Я семь лет подряд выступаю на этом фестивале. И мои сценические образы всегда яркие и обсуждаемые. В этом году я, не изменяя себе, тоже вышла в ярком образе. Для меня сцена – это часть жизни. Я всегда тщательно готовлюсь к выступлениям и шью новые наряды. Это про любовь к профессии и к моим слушателям. Зрители при желании могли прийти на программу любого артиста. Но выбрали меня, ибо у нас особая связь с аудиторией", – написала Ольга Бузова в своем Telegram-канале.

Далее она отметила, что у фестиваля есть возрастное ограничение, вход на него платный.

"Список артистов и тайминг выступлений заранее публикуется. Если кто-то не готов на меня смотреть, может пропустить встречу со мной. Я человек эмпатичный и люблю людей. И всегда переживаю, если кому-то плохо или некомфортно. Мы с командой приносим извинения, если мой наряд выглядел оскорбительно. Я всегда несу любовь и добро. Живу и работаю во благо Родины. И все это знают. Это главные ценности для меня и для моих людей. Не ищите зло там, где его нет", – написала певица.

38-летняя Ольга Бузова попала под шквал критики из-за откровенного наряда, в котором выступала в День защиты детей в Уфе. Депутат башкирского парламента Рустем Ахмадинуров по этому поводу написал: "Ольга Бузова в Уфе выступила в откровенном наряде. Сегодня День защиты детей. Там куча детишек. Она вообще в адеквате?!". В интернете многие пользователи просили принять меры к исполнительнице. На это отреагировали в Следственном комитете Башкирии. Там сообщили, что изучают жалобы пользователей соцсетей на откроенный наряд Ольги Бузовой.

Читайте также

Лариса Долина сделала неожиданное заявление
Лариса Долина сделала неожиданное заявление
Цирк
Дрессировщик Запашный рассказал о состоянии дочери после падения с лошади
Башкирия
Белые розы высадили в Башкирии в память о Юре Шатунове
Ирина Капитанова
2024 год День защиты детей Концерты Шоу-бизнес Башкирия
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
деньги, Казахстан, МВД
Сразу же кладите трубку: в МВД Казахстана рассказали, как распознать интернет-мошенников
Минобороны разослало важное обращение к казахстанцам
Минобороны разослало важное обращение к казахстанцам
Аномальная жара в 50 градусов &quot;угрожает&quot; Казахстану
Аномальная жара в 50 градусов "угрожает" Казахстану
Опасные помидоры ввезли в Казахстан из Узбекистана и Туркменистана
Опасные помидоры ввезли в Казахстан из Узбекистана и Туркменистана
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: