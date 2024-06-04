Бузова отреагировала на критику после полуголого наряда

Российская ведущая и певица Ольга Бузова отреагировала на шквал критики в ее адрес после выступления в откровенном наряде на концерте в День защиты детей, сообщает Zakon.kz.

Артистка указала на то, что выступала на самом "масштабном и главном фестивале страны".

"Я семь лет подряд выступаю на этом фестивале. И мои сценические образы всегда яркие и обсуждаемые. В этом году я, не изменяя себе, тоже вышла в ярком образе. Для меня сцена – это часть жизни. Я всегда тщательно готовлюсь к выступлениям и шью новые наряды. Это про любовь к профессии и к моим слушателям. Зрители при желании могли прийти на программу любого артиста. Но выбрали меня, ибо у нас особая связь с аудиторией", – написала Ольга Бузова в своем Telegram-канале.

Далее она отметила, что у фестиваля есть возрастное ограничение, вход на него платный.

"Список артистов и тайминг выступлений заранее публикуется. Если кто-то не готов на меня смотреть, может пропустить встречу со мной. Я человек эмпатичный и люблю людей. И всегда переживаю, если кому-то плохо или некомфортно. Мы с командой приносим извинения, если мой наряд выглядел оскорбительно. Я всегда несу любовь и добро. Живу и работаю во благо Родины. И все это знают. Это главные ценности для меня и для моих людей. Не ищите зло там, где его нет", – написала певица.

38-летняя Ольга Бузова попала под шквал критики из-за откровенного наряда, в котором выступала в День защиты детей в Уфе. Депутат башкирского парламента Рустем Ахмадинуров по этому поводу написал: "Ольга Бузова в Уфе выступила в откровенном наряде. Сегодня День защиты детей. Там куча детишек. Она вообще в адеквате?!". В интернете многие пользователи просили принять меры к исполнительнице. На это отреагировали в Следственном комитете Башкирии. Там сообщили, что изучают жалобы пользователей соцсетей на откроенный наряд Ольги Бузовой.