Казахстан впервые проиграл Узбекистану на ЧМ-2021 в Белграде

Сборная Казахстана понесла потерю на чемпионате мира по боксу в Белграде. Турнир покинул Айбек Оралбай, сообщает Zakon.kz.

Он представлял страну в категории до 92 килограммов.

Оралбаю противостоял Мадияр Саидрахимов из Узбекистана. Наш боксер уверенно начал встречу. В первом раунде он отправил соперника в нокдаун. Однако затем Саидрахимову удалось отыграть позиции и казахстанец также оказался в нокдауне, - говорится в сообщении НОК РК.

Многое решалось в третьем раунде. Здесь лучше свои задачи реализовал соперник. Айбек уступил со счетом 1:4.

Узбекский боксер Мадияр Саидрахимов в интервью Sports.uz прокомментировал победу над казахстанцем Айбеком Оралбаем на чемпионате мира-2021.

Это был тяжелый бой. Казахстанский боксер был очень опытным. Я очень волновался, когда объявляли результаты, потому что мой соперник тоже был силен, - признался Саидрахимов после боя.

Для сборной Казахстана эта потеря стала третьей на турнире: ранее также вылетели Бек Нурмаганбет (86 кг) и Нурлан Сапарбай (+92 кг).



