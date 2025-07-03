Еще один казахстанец прорвался в полуфинал этапа Кубка мира

Казахстанский боксер Айбек Оралбай вышел в полуфинал этапа Кубка мира в Астане. 3 июля на турнире он провел второй бой. И вновь оказался сильнее своего оппонента, сообщает Zakon.kz.

Оралбаю противостоял Диего Ленци из Италии. Казахстанец выиграл решением судей, став полуфиналистом ЭКМ.

Напомним, что выход в 1/2 гарантирует боксерам как минимум бронзовую медаль.

Ранее сообщалось, что в полуфинал также вышли Махмуд Сабырхан (до 55 кг), Нурбек Оралбай (до 80 кг), Айдана Забынбекова (до 57 кг), Наталья Богданова (до 70 кг), Сабыржан Аккалыков (до 75 кг).

Серик Темиржанов (до 60 кг) завершил свое выступление на ЭКМ.