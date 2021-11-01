Названы полезные осенние продукты

Диетолог Ульяна Румянцева назвала полезные осенние продукты, сообщает Zakon.kz со ссылкой на "Известия".

Из овощей эксперт в первую очередь отметила корнеплоды: свеклу, картофель, морковь, репу, редьку, редис, топинамбур, сельдерей, дайкон, пастернак.

В плодах, созревших в земле, очень много полезных витаминов и микроэлементов.

Большинство этих овощей доступны летом, но и остатки урожая, собранные в первый осенний месяц, при правильном хранении не утрачивают свежести до самой зимы.

Традиционно летне-осенними овощами считаются также помидоры, огурцы, кабачки, цукини, патиссоны, белокочанная капуста, брокколи, брюссельская капуста, цветная капуста, болгарский перец, тыква. Они имеют богатый микроэлементный состав (калий, магний, натрий, кальций, фосфор, медь, цинк, селен), а также содержат основные витамины (А, Е, С, В1, В2, РР, В6, биотин, фолиевую кислоту).

Богата осень и разнообразными фруктами: яблоками, грушами, сливами, нектаринами, мандаринами, фейхоа, авокадо. Их рекомендуется употреблять в пищу всю осень для восполнения дефицита витаминов и микроэлементов, так как они содержат в себе практически все необходимые организму микронутриенты: витамины А, Е, С, некоторые витамины группы В, магний, натрий, калий, цинк, селен, медь, кальций, фосфор и другие.

Среди осенних ягод наиболее богаты полезными свойствами для организма калина, клюква, облепиха, хурма, гранат, виноград.

Среди злаковых культур в первую очередь хочется отметить кукурузу – питательный летне-осенний продукт.

Грецкий орех, семена подсолнечника, все виды съедобных грибов также рекомендуется употреблять осенью, так как эти продукты сложны в хранении и их предпочтительно применять в пищу в свежем и свежеприготовленном виде.