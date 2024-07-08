Названы полезные для сердца и сосудов продукты
По информации Медикфорум, кроме черной смородины, которая является лидером среди продуктов, полезных для сердца и сосудов существует еще ряд продуктов которые необходимо включать в рацион.
Черника
Черника богата антоцианинами, мощными антиоксидантами, которые помогают защитить клетки от повреждений и улучшают здоровье сердечно-сосудистой системы.
"Регулярное употребление черники может улучшить кровообращение и снизить уровень "плохого" холестерина".врач-диетолог Василиса Пономарева
Гранат
Гранат богат антиоксидантами, такими как пуникалагин и пуническая кислота, которые помогают снизить воспаление, улучшить кровообращение и уменьшить окислительный стресс.
"Употребление граната может также помочь снизить артериальное давление".врач-диетолог Василиса Пономарева
Шпинат
Шпинат содержит множество антиоксидантов, включая витамины С и Е, бета-каротин и флавоноиды.
"Шпинат также богат магнием и калем, которые помогают регулировать артериальное давление и улучшать здоровье сердечно-сосудистой системы".врач-диетолог Василиса Пономарева
Красный виноград
Красный виноград содержит ресвератрол, мощный антиоксидант, который помогает защитить сердце и улучшить кровообращение. Употребление красного винограда или виноградного сока может помочь снизить уровень холестерина и предотвратить атеросклероз.
Орехи
Орехи, такие как миндаль и грецкие орехи, содержат антиоксиданты и полезные жирные кислоты, которые помогают снизить воспаление и улучшить здоровье сердечно-сосудистой системы. Они также богаты магнием и витамином Е.
Тёмный шоколад
Тёмный шоколад с высоким содержанием какао (не менее 70%) содержит флавоноиды, которые помогают улучшить кровообращение, снизить артериальное давление и уменьшить воспаление.
Зелёный чай
Зелёный чай содержит катехины, мощные антиоксиданты, которые помогают снизить уровень холестерина, улучшить кровообращение и уменьшить риск сердечно-сосудистых заболеваний.
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