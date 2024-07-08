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Названы полезные для сердца и сосудов продукты

Названы продукты, полезные для сердца и сосудов, фото - Новости Zakon.kz от 09.07.2024 00:42 Фото: pixabay
Российский врач-диетолог Василиса Пономарева перечислила продукты, богатые антиоксидантами и полезные для сердца и сосудов, сообщает Zakon.kz.

По информации Медикфорум, кроме черной смородины, которая является лидером среди продуктов, полезных для сердца и сосудов существует еще ряд продуктов которые необходимо включать в рацион.

Черника

Черника богата антоцианинами, мощными антиоксидантами, которые помогают защитить клетки от повреждений и улучшают здоровье сердечно-сосудистой системы.

"Регулярное употребление черники может улучшить кровообращение и снизить уровень "плохого" холестерина".врач-диетолог Василиса Пономарева

Гранат

Гранат богат антиоксидантами, такими как пуникалагин и пуническая кислота, которые помогают снизить воспаление, улучшить кровообращение и уменьшить окислительный стресс.

"Употребление граната может также помочь снизить артериальное давление".врач-диетолог Василиса Пономарева

Шпинат

Шпинат содержит множество антиоксидантов, включая витамины С и Е, бета-каротин и флавоноиды.

"Шпинат также богат магнием и калем, которые помогают регулировать артериальное давление и улучшать здоровье сердечно-сосудистой системы".врач-диетолог Василиса Пономарева

Красный виноград

Красный виноград содержит ресвератрол, мощный антиоксидант, который помогает защитить сердце и улучшить кровообращение. Употребление красного винограда или виноградного сока может помочь снизить уровень холестерина и предотвратить атеросклероз.

Орехи

Орехи, такие как миндаль и грецкие орехи, содержат антиоксиданты и полезные жирные кислоты, которые помогают снизить воспаление и улучшить здоровье сердечно-сосудистой системы. Они также богаты магнием и витамином Е.

Тёмный шоколад

Тёмный шоколад с высоким содержанием какао (не менее 70%) содержит флавоноиды, которые помогают улучшить кровообращение, снизить артериальное давление и уменьшить воспаление.

Зелёный чай

Зелёный чай содержит катехины, мощные антиоксиданты, которые помогают снизить уровень холестерина, улучшить кровообращение и уменьшить риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Ранее в середине июня мы публиковали материал о том, по каким внешним признакам можно определить проблемы с сердцем.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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Названы продукты, полезные для сердца и сосудов
Названы продукты, полезные для сердца и сосудов
Елена Вебер
2024 год Здоровье ЗОЖ Медицина
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