В каких регионах Казахстана самый дешевый сахар

В Казахстане цены на сахар подскочили за год на треть, сообщает Zakon.kz.

Всего за январь–сентябрь 2021 года в стране произвели 195,5 тыс. т сахара - в 2,5 раза больше, чем годом ранее.

В региональном разрезе лидирует Жамбылская область: 117,9 тыс. т, годовой рост – в два раза. Следом за лидером идет Алматинская область: рост в 4,6 раза за год, до 74,6 тыс. т. На два ведущих региона пришлось сразу 98,5% всего производства в секторе, – говорится в исследовании Energyprom.kz.

По данным аналитиков, спрос на сахар по итогам семи месяцев местные компании обеспечили уже на 43,4%, против всего 15,4% годом ранее.

Тем не менее на долю импорта соответственно пришлись все еще внушительные 56,6%. В связи со значительным ростом производства за этот период импорт сократился сразу на 42,6% за год, до 175,4 тыс. т, – отмечено в публикации.

Реализация на внутреннем рынке составила 307,9 тыс. т – на 11% меньше, чем годом ранее.

В сентябре 2021 года на рынках и в магазинах страны килограмм сахара стоил в среднем 284 тг.

Дороже всего среди крупных городов и мегаполисов РК килограмм сахара обходился в столице (320 тг), Атырау (315 тг) и Павлодаре (301 тг), дешевле всего – в Таразе (245 тг).

Рост цен на сахар в региональном разрезе сильнее всего ощущался в Шымкенте – сразу на 53,3% за год.

Значительное удорожание было зарегистрировано также в Туркестанской (45,1%) и Западно-Казахстанской (44,9%) областях. Наименьший, хотя и ощутимый, рост цен зафиксирован в Алматы – на 17,3% за год.

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