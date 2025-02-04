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Финансы

Названы самые дорогие и самые дешевые регионы Казахстана

Продукты питания, магазин, супермаркет, пенсионный возраст, пенсионеры, пенсия, фото - Новости Zakon.kz от 04.02.2025 15:09 Фото: Zakon.kz
В январе 2025 года величина среднего прожиточного минимума в Казахстане составила 51 548 тенге, что на 2,5% больше по сравнению с декабрем 2024 года, когда этот показатель был 50 293 тенге, сообщает Zakon.kz.

Напомним, что прожиточный минимум (ПМ) должен теоретически позволить среднестатистическому казахстанцу удовлетворить все свои минимальные потребности. При этом 55% от прожиточного минимума (то есть 28 351 тенге и 40 тиынов) предусмотрено на продукты питания, а оставшиеся 45% – на покупку необходимых непродовольственных товаров и оплату услуг.

Так, в январе 2025 года, согласно данным Бюро национальной статистики АСПиР РК, самые высокие значения ПМ были зафиксированы в:

  • Мангистауской области (61 498 тенге);
  • Алматинской области (55 558 тенге);
  • Астане (55 015 тенге);
  • Алматы (54 222 тенге);
  • Восточно-Казахстанской области (54 138 тенге).

Самый низкий показатель наблюдался в Актюбинской (46 217 тенге), Кызылординской (46 280 тенге) областях.

В январе 2025 года наибольший рост ПМ по сравнению с декабрем 2024 года отмечен в Алматинской области (увеличение на 6,7%), тогда как самый незначительный рост зафиксирован в Костанайской области (увеличение на 0,9%).

Важно понимать, что изменения в величине прожиточного минимума обусловлены несколькими факторами:

  1. Рост цен на товары и услуги напрямую влияет на увеличение ПМ.
  2. Сезонные колебания: в определенные периоды года, особенно в зимние месяцы, расходы на отопление и теплую одежду могут повышать ПМ.
  3. Региональные особенности: различия в уровне экономического развития, доступности товаров и услуг, а также климатические условия приводят к вариациям ПМ по регионам.

При этом уровень инфляции в Казахстане варьируется в зависимости от региона, что обусловлено рядом факторов, влияющих на динамику цен.

Структура потребления. Каждый регион имеет свои особенности в потребительских предпочтениях. Например, на юге страны жители потребляют больше овощей, тогда как на севере – мяса. Такие различия в структуре потребления влияют на динамику цен в регионах.

Экономическая активность и доходы населения. Различия в темпах экономического развития регионов приводят к неоднородности в уровне доходов населения. В регионах с более высокой экономической активностью и доходами спрос на товары и услуги выше, что может способствовать росту цен.

Логистические и транспортные издержки. Удаленность региона от основных производственных и торговых центров влияет на стоимость доставки товаров. Например, в Мангистауской области, расположенной на западе страны, транспортные расходы выше, что отражается на конечных ценах для потребителей.

Вот конкретные примеры региональных различий в инфляции:

  • Карагандинская область. В 2024 году годовая инфляция составила 10,8%, что выше среднереспубликанского уровня. Это связано с ростом цен на продовольственные товары и услуги.
  • Мангистауская область. Инфляция достигла 10,1%, что обусловлено высокими транспортными издержками и особенностями оплаты труда и регионального рынка.
  • Кызылординская область. Здесь зафиксирован самый низкий уровень инфляции – 8,1%, что связано с местными особенностями сельского хозяйства, насыщением рынка собственной продукцией и стабильностью цен на основные продукты питания.

Ранее мы сообщали о прогнозе экономистов по росту инфляции в Казахстане на I квартал 2025 года.

Андрей Валентинов
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