Микрокредитная компания "Сейф-Ломбард" выходит на рынок ценных бумаг

"Сейф-Ломбард" разместит облигации на фондовой бирже Казахстана. Председатель правления Геннадий Ким рассказал об истории развития, специфике отрасли, целях и планах компании.

- Почему люди обращаются в ломбард, в чем его социальная роль?

- Компания кредитует под залог ювелирных изделий и автомобилей. Нашими клиентами являются обычные люди: врачи, учителя, рабочие, служащие, пенсионеры, студенты, самозанятые. Люди, у которых возникает временная потребность в деньгах. Скажем, до зарплаты или на закупку товаров. Им просто нужно перехватиться на короткий срок, и таких ситуаций в жизни много. Процедура получения банковского кредита зачастую занимает немало времени и требует утомительного сбора документов, справок; онлайн-кредиты быстрые, но очень дорогие. Мы доступны в маленьких городах, аулах. Клиентам не нужно далеко ходить, просить деньги у коллег, соседей или родственников - наш ломбард рядом, и мы всегда готовы предоставить доступные микрокредиты, которые оформляются быстро и просто. Более 90% наших клиентов возвращают займы.

Сложился стереотип, что ломбарды недружелюбны к заемщику. Это не так! По клиентоориентированности ломбарды давно догнали, а в чем-то и обогнали банки и другие финансовые организации. Например, если клиент не смог вернуть кредит - ничего страшного, бывает! Никаких коллекторов и судебных разбирательств. Мы реализуем требования только в рамках залога, который для человека является больше предметом желаний, но не жизненно важной необходимостью, как, например, жилье. Если клиент не смог погасить микрокредит, мы не создаем для него никакой напряженности, наоборот, готовы и рады снова ему помочь.

Ценим лояльность клиентов и всегда идем навстречу. В период локдауна COVID-19 мы комплексно смягчили требования к платежной дисциплине: согласно распоряжениям регулятора предоставили клиентам отсрочки по микрокредитам, не начисляли штрафы и пени. Даже пошли дальше - в этот период не начисляли вознаграждения. Также не стремимся заработать на продаже залогов - в наших отделениях нет магазинов по реализации ювелирных изделий. Мы оцениваем залоги по рынку без "хищных" дисконтов, наш доход - вознаграждение по микрокредитам, при этом максимальная ставка ограничена регулятором.

Помогая простым людям, мы доступны там, где нужны им - и видим в этом свою социальную роль.

- Международное агентство Fitch Ratings присвоило компании рейтинг "B-" со стабильным прогнозом, а российский "Эксперт РА" - "kzBB+" с позитивным. Отличный результат! С чего все начиналось?

- В 2009 году усилился финансовый кризис. Мы вели бизнес как банк, но предвидя сложное для отрасли время, задумались над бизнесом, устойчивым к финансовой турбулентности. Есть залоги, которые в кризис не обесцениваются. Решили кредитовать под залог золота в формате небанковской финансовой организации.

В условиях сокращения кредитования в регионах, мы целенаправленно оказались в нужном месте и в нужное время.

Затем расширяли сеть - сначала географически, потом через цифру: подключились к банковским системам, разработали мобильное приложение, Telegram-бот, реализовали пролонгацию залоговых билетов на сайте.

- "Сейф-Ломбард" вошел в официальный список Казахстанской фондовой биржи. В чем видите свою привлекательность как эмитента?

- Высокие для отрасли рейтинги, устойчивое финансовое положение, значительная достаточность капитала и рентабельность на протяжении многих лет.

Организационная структура компании недавно приведена к международным стандартам: внедрены институты наблюдательного совета, правления, внутреннего аудита, риск-менеджмента; в наблюдательный совет привлечены независимые директора.

Мы единственный ломбард в РК с девятилетним аудитом KPMG. Это международное свидетельство финансового и управленческого качества, а также полной прозрачности нашего бизнеса.

Учредитель – Ким Игорь Владимирович – международный инвестор, заслуженный экономист РФ. Является основным акционером "Экспобанк" в России и одноименных банков в Чехии, Латвии, Сербии. Прежде, чем получить разрешение на покупку банка, необходимо пройти сложные многоступенчатые проверки деловой и личной репутации у регуляторов. Игорь Ким успешно проходил эти процедуры в Национальном банке РК, в Центральном банке РФ, в Европейском Центробанке, получив признание и одобрение монетарных властей на казахстанском, евразийском и европейском уровнях.

- Почему сейчас?

- Раньше нам законодательно запрещался выход на биржу. Закон о микрофинансовой деятельности открыл эту возможность. Лицензируемая деятельность, введение нормативов и строгой отчетности очистило рынок от ненадежных игроков. Системный государственный надзор за микрофинансовой отраслью значительно повысил доверие к ней участников рынка.

Компания "созрела" к следующему шагу. Увеличение каналов продаж, расширение ассортимента требует фондирования. Низкая долговая нагрузка компании позволяет комфортно привлекать и обслуживать необходимые средства.

Размещение облигаций планируется в начале ноября через андеррайтеров: ОРДА Капитал и BCC Invest. Как дебютанты, мы предлагаем сейчас очень привлекательную доходность к погашению - около 16% годовых, сравните ее со средней ставкой по банковским депозитам, которая составляет сейчас около 8,5% годовых. В дальнейшем ставка по облигациям будет снижаться к купонной доходности (14% годовых). Физическое или юридическое лицо может обратиться к нашим андеррайтерам и приобрести бумаги "Сейф-Ломбарда".

- Какие дальнейшие планы?

- У нас 119 отделений, 10 филиалов в 31 населенном пункте. Это немного. Будем поступательно двигаться, исходя из возможностей. Рост любой ценой не нужен. Мы сторонники умных финансов!

В этом году открыли дочерние компании в Узбекистане, России и на МФЦА. Узбекский рынок привлекателен возможностями микрокредитования, на МФЦА запускаем онлайн-кредитование под залог авто. Через российскую дочку выйдем на долговой рынок РФ.

Ведем переговоры с европейскими фондами об открытии кредитных линий.

До конца года присоединим сестринскую компанию "Алтын Бастау". В результате объединения структура собственности не изменится, собственный капитал составит более 12 млрд тенге, активы - более 15 млрд тенге.

Не останавливаясь на достигнутом, создаем историю успеха и увеличиваем ценность компании для клиентов и инвесторов.