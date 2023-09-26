Как регулируются ценные бумаги в Казахстане?

Как устроено правовое регулирование ценных бумаг в Казахстане, какие компании выпускают ценные бумаги и кто отвечает за развитие рынка – в материале Zakon.kz

Система регулирования рынка ценных бумаг стала полноценно формироваться в Казахстане после обретения независимости и начала рыночных преобразований. Уже к 1994 году в республике появилась первичная правовая база, позволившая выпускать ценные бумаги и торговать ими. В декабре 1994 года принят Гражданский кодекс Казахстана, который лег в основу правового регулирования рынка ценных бумаг.

Система норм, регулирующих обращение ценных бумаг

Наряду с положениями Гражданского кодекса, правовое регулирование рынка ценных бумаг в республике в основном осуществляется в соответствии с законом о рынке ценных бумаг, нормативными актами Национального банка Республики Казахстан и Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР), а также внутренними правилами Казахстанской фондовой биржи (KASE) и Биржи Международного финансового центра «Астана» (AIX).

Что считается в Казахстане ценной бумагой?

Центральное для правового регулирования ценных бумаг понятие "ценная бумага" определяется Гражданским кодексом как "совокупность определенных записей и других обозначений, удостоверяющих имущественные права". К ценным бумагам отечественное законодательство относит акции и облигации, производные ценные бумаги, ипотечные свидетельства и прочие виды ценных бумаг.

Виды ценных бумаг

Ценные бумаги могут быть долговыми и долевыми. Долговые ценные бумаги удостоверяют обязательство эмитента (должника) по выплате основной суммы долга на условиях выпуска данных ценных бумаг. Долевые ценные бумаги удостоверяют право ее владельца на долю в имуществе эмитента.

По форме выпуска ценные бумаги могут быть эмиссионными (акции, облигации, депозитарные расписки) и неэмиссионными (векселя, чеки и т.д.).

Предприятия в форме акционерных обществ в Казахстане могут выпускать (эмитировать) акции и другие ценные бумаги. В отличие от АО, доли участия в товариществах с ограниченной ответственностью (ТОО) не подлежат выпуску или обращению на организованных торгах.

АО и ТОО в Казахстане вправе выпускать корпоративные облигации. Казахстанское законодательство в сфере регулирования ценных бумаг также признает ипотечные и инфраструктурные облигации (выпускаются для привлечения финансирования концессионных проектов под поручительство государства).

Исламское финансирование

В 2009 году Казахстан первым в Центральной Азии ввел возможность исламского финансирования. Спустя три года Банк развития Казахстана выпустил и разместил на KASE исламские облигации Сукук на 240 млн малазийских ринггитов ($51 млн по текущему курсу). Исламскими ценными бумагами законодательство Казахстана, в частности, считает акции и паи исламских инвестиционных фондов, исламские арендные сертификаты (аль–иджара), а также исламские сертификаты участия.

Органы регулирования ценных бумаг

Регулирование и мониторинг ценных бумаг в Казахстане осуществляют следующие органы:

АРРФР

Согласно закону о рынке ценных бумаг, государственное регулирование рынка ценных бумаг осуществляет специализированный орган. С 2020 года им является АРРФР. Среди прочего, агентство по согласованию с правительством Казахстана определяет приоритеты развития рынка ценных бумаг, выносит решение о признании активов финансового рынка ценными бумагами, осуществляет госрегистрацию выпусков негосударственных эмиссионных ценных бумаг, исламских и производных ценных бумаг, а также устанавливает обязательные требования для профессиональных участников рынка.

Нацбанк Казахстана

В результате выделения АРРФР в качестве регулирующей структуры, Нацбанк Казахстана утратил ряд функций по регулированию деятельности на рынке ценных бумаг. При этом он занимается сбором, анализом и публикацией статистических данных по рынку государственных ценных бумаг.

KASE

По состоянию на сентябрь 2023 года на Казахстанской фондовой бирже листингуются 235 компаний. В настоящее время KASE организует торги в секторах акций, корпоративных облигаций, операций репо, государственных ценных бумаг, производных инструментов, а также на рынке иностранных валют. Членами KASE являются более 50 профессиональных участников рынка ценных бумаг, в том числе банки, брокеры, дилеры и инвестиционные компании.

AIX

Астанинская международная биржа образована в 2017 году в рамках развития МФЦА. AIX работает в юрисдикции английского права, привычной для международных инвесторов. К началу II полугодия 2023 года на бирже было размещено в общей сложности 138 выпусков ценных бумаг, количество эмитентов достигло 92. В AIX cоздана экосистема из 28 торговых членов, которая включает в себя брокеров из Казахстана, Китая, России и европейских стран.

АФК

В Ассоциацию финансистов Казахстана (АФК) входят все отечественные банки, а также страховые компании, брокеры и другие участники рынка ценных бумаг. АФК не является государственной и не наделена регулятивными функциями, при этом она участвует в развитии регулирования деятельности на рынке ценных бумаг посредством разработки рекомендаций для бирж и регулятора.

Текущее нормотворчество в сфере регулирования ценных бумаг

В условиях обострения геополитической ситуации в мире в 2022 году АРРФР для обеспечения стабильной деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг усовершенствовал порядок расчета пруденциальных нормативов с учетом размера, системной значимости, масштаба и сложности деятельности брокеров.

Чтобы создать условия для выхода компаний на фондовый рынок в прошлом году улучшено правовое регулирование ценных бумаг, в том числе разрешены облигации без срока погашения, а также четыре вида ESG-облигаций.

В обзоре основных приоритетов надзорной политики АРРФР на рынке ценных бумаг говорится, что в 2023 году АРРФР сосредоточен на усилении институционального спроса на фондовом рынке за счет расширения возможностей вкладчиков ЕНПФ по передаче в частное управление части пенсионных активов без применения порогов минимальной достаточности.