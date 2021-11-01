Зачем Джокович заявился на парный разряд французского "Мастерса"

На кортах Парижа стартовали игры крупного международного турнира Paris Masters, сообщает Zakon.kz.

В столицу Франции приехали практически все лучшие теннисисты планеты, в числе которых и первая ракетка мира Новак Джокович. Сербский спортсмен будет играть в двух категориях, что для него необычно, болельщики привыкли видеть Новака только в одиночке. Данное решение принято для подготовки к будущему финальному раунду Кубка Дэвиса-2021. Джокович в Париже сыграет в паре со своим соотечественником Филипом Краиновичем. Кубок Дэвиса пройдет с 25 ноября по 5 декабря.

Общий призовой фонд нынешнего "Мастерса" в Париже, в связи с пандемией COVID-19, снизился почти на 40%, с 5 207 405 до 3 151 145 евро.

Казахстан на французских кортах представят два теннисиста – финалист воскресного турнира Андрей Голубев и первый номер отечественного тенниса Александр Бублик.

Андрей Голубев в дуэте с россиянином Асланом Карацевым выйдут на площадку 2 ноября, чтобы сыграть с английской парой Даниель Эванс/Нил Скупски. Но перед этим один из англичан, Даниель Эванс, сыграет в одиночном разряде против Александра Бублика. Этот матч назначен на 1 ноября.

Куандык Шынасилов