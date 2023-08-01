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Новак Джокович заявился в парный разряд турнира серии "Мастерс"

Новак Джокович заявился в парный разряд турнира серии Мастерс Фото: atptour
С 13 по 20 августа в Цинциннати (США) пройдет турнир серии "Мастерс" (АТР-1000). Один из главных фаворитов предстоящего состязания в одиночном разряде Новак Джокович намерен побороться за победу и в парном, сообщает Zakon.kz.

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Сербский теннисист сыграет вместе с 32-летним соотечественником Николой Чачичем. Также в парном разряде Цинциннати собираются сыграть такие сильные одиночники, как: Стефанос Циципас (Греция) вместе с испанцем Алехандро Давидович-Фокиной; Андрей Рублёв (Россия) вместе с австралийцем Максом Пёрселлом; Карен Хачанов (Россия) вместе с нидерландцем Робином Хасе; Александр Зверев (Германия) вместе с бразильцем Марсело Мело.

В Цинциннати также отправятся представители Казахстана: Александр Бублик, Андрей Голубев и Александр Недовесов.

Ранее Джокович снялся с "Мастерса" в Торонто из-за усталости.

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