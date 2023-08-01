Новак Джокович заявился в парный разряд турнира серии "Мастерс"
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Сербский теннисист сыграет вместе с 32-летним соотечественником Николой Чачичем. Также в парном разряде Цинциннати собираются сыграть такие сильные одиночники, как: Стефанос Циципас (Греция) вместе с испанцем Алехандро Давидович-Фокиной; Андрей Рублёв (Россия) вместе с австралийцем Максом Пёрселлом; Карен Хачанов (Россия) вместе с нидерландцем Робином Хасе; Александр Зверев (Германия) вместе с бразильцем Марсело Мело.
В Цинциннати также отправятся представители Казахстана: Александр Бублик, Андрей Голубев и Александр Недовесов.
Ранее Джокович снялся с "Мастерса" в Торонто из-за усталости.