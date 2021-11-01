Выдавать чеки и сдавать налоговую отчетность бизнесмены смогут в одном приложении

Казахстанцам презентовали новое мобильное приложение e-Salyq Bussines, которое облегчит работу предпринимателям, передает корреспондент Zakon.kz.

Наша цель – облегчить всю работу, от регистрации индивидуального предпринимателя до выбора специальных налоговых режимов, ведения учетов и доходов. Эти процедуры достаточно сложные для субъектов малого предпринимательства, но в данном приложении предусмотрен весь функционал, – рассказал заместитель председателя Комитета государственных доходов Минфина Жайдар Инкербаев на брифинге в СЦК.

Также данное приложение интегрировано с банками второго уровня, через которые можно будет, не выходя из дома, оплатить налоги.

Через приложение можно будет выбивать кассовые чеки, оттуда и будет формироваться доход предпринимателя. На базе этих доходов автоматически будет заполняться налоговая декларация. Через это же приложение можно будет сдать декларацию и не ходить в подразделения государственных доходов. Здесь все будет автоматически реализовано, – добавил он.

Кроме того, можно будет закрыть ИП или приостановить его деятельность на время.

Приложение запущено в пилотном режиме в Акмолинской и Жамбылской областях. С ним работают уже порядка 3,5 тыс. предпринимателей.

В Комитете госдоходов предполагают, что с начала следующего года оно начнет работать в полном режиме, а количество пользователей составит 400 тыс. человек.

Тамила Языкова, Нур-Султан