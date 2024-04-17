Подать заявку на получение помощи пострадавшие от паводков могут через смартфон

В Акмолинской области для пострадавших от паводков запущен пилотный проект по подаче заявки на получение помощи через приложение eGov Mobile, сообщает Zakon.kz.

Новый функционал разработан Министерством труда и социальной защиты населения совместно с Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности.

"Для подачи заявки необходимо авторизоваться в мобильном приложении, найти на главной странице услугу "Новый опрос по пострадавшим от паводков". В открывшемся окне необходимо указать все требуемые данные и информацию о пострадавших, в том числе банковский счет, контактный телефон, адрес происшествия, наличие или отсутствие временного жилья и пострадавшего имущества, описание нанесенного ущерба. После заполнения всех данных опросник необходимо подписать при помощи ЭЦП", – говорится в сообщении Минтруда.

Отмечается, что через автоматическую информационную систему "Социальная помощь" заявка поступает в местные исполнительные органы (далее – МИО) по району происшествия. По обработанным заявкам будет проводиться выездная оценка пострадавшего имущества и оказываться необходимая поддержка.

"Контроль за проведением оценки будет фиксироваться при помощи фото- и видеосъемки, а также геофиксации через специальное мобильное приложение FSM Social. Внедренный механизм позволит полностью контролировать и мониторить процесс оказания помощи при чрезвычайных ситуациях с оцифровкой всех сведений. Напоминаем о важности использования только официального приложения eGov Mobile во избежание получения личных данных третьими лицами", – заключили в министерстве.

Ранее премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов провел совещание по вопросу возмещения ущерба гражданам, пострадавшим от паводков.

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