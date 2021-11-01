Казахстанцы начали выступать на ЧМ по греко-римской борьбе

1 ноября в Сербии стартует Чемпионат мира по греко-римской борьбе среди молодежи, сообщает Zakon.kz.

Казахстанскую делегацию борцов, чей возраст не превышает 23 лет, составляют 10 спортсменов. Отечественная молодежь представлена во всех весовых категориях. Первым на ковер Белграда выйдет Арслан Абдурахманов (55 кг), его соперником будет Денис Красимиров Демиров из Болгарии.

В других весовых категориях честь Казахстана будут защищать: Галым Кабдунасаров (60 кг), Асаухат Мухамадиев (63 кг), Султан Асетулы (67 кг), Азат Садыков (72 кг), Даулет Жалгасов (77 кг), Диас Кален (82 кг), Сайлау Максат (87 кг), Даулет Досыбаев (97 кг), Антон Савенко (130 кг).

Куандык Шынасилов