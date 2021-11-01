В Алматы ослабили карантин

Карантин ослабили в Алматы – с 1 ноября снимаются карантинные ограничения "красной" зоны и вступили в силу нормы "желтой" зоны по распространению коронавируса, передает Zakon.kz.

Об этом сообщил заместитель руководителя городского департамента санитарно-эпидемиологического контроля Садвакас Байгабулов.

С 1 ноября (в Алматы. – Прим. ред.) вводится режим ограничения по "желтой" зоне, – сказал он корреспонденту Zakon.kz.

По его словам, отдельного постановления главного государственного санитарного врача Алматы Жандарбека Бекшина не будет.

Будем руководствоваться постановлением главного госсанврача Казахстана Ерлана Киясова №47. Садвакас Байгабулов

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Напомним, 25 октября Алматы перешел из "красной" в "желтую" зону по темпам распространения коронавируса. В этот же день сообщалось, что карантинные ограничения "красной" зоны в городе будут действовать еще семь дней.