Скандал в аэропорту Алматы: уволенные сотрудники требуют справедливости

Бывшие сотрудники Международного аэропорта Алматы обратились в транспортную прокуратуру. Они утверждают, что их уволили незаконно, передает Zakon.kz.

30 октября у Авиационной транспортной прокуратуры Алматы собрались бывшие сотрудники аэропорта. Они считают, что их уволили незаконно, и написали заявления.

Жанна Ильясова трудится в Международном аэропорту Алматы 27 лет. Начинала карьеру с сотрудника справочной службы, теперь работает диспетчером планирования. Точнее – работала. 28 октября женщине сообщили, что она попала под сокращение.

Когда я пошла подписывать уведомление, меня вызвала начальница отдела кадров и провела со мной беседу. Якобы, если я напишу заявление по собственному желанию, то мне выплатят два оклада и не удержат за форму. А если не напишу заявление, то это отобразится в моей трудовой книжке и, естественно, меня никто на работу не возьмет, – рассказывает Жанна.

По ее словам, из девяти сотрудников в отделе остаются работать четверо. Обязанности уволенных перекинули на оставшихся. Женщина считает, что это несправедливо. Она обратилась в транспортную прокуратуру и профсоюз.

Я хочу, чтобы мне предоставили работу. Пусть предложат должность в этом же аэропорту, – говорит Ильясова.

В прокуратуру пришла и Галина Такобаева. До 10 сентября она руководила отделом учета и информации. В тот день семерых сотрудников, включая Галину, вызвали в отдел кадров и попросили уйти. По ее словам, кадровики заранее приготовили все документы: подписанные трудовые книжки, готовые заявления об увольнении по собственному желанию и готовые приказы об увольнении. Женщина утверждает, что им дали понять: если не подпишете заявления по-хорошему – уволят по статье. За все время работы в отделе Галина ни разу не получала претензии в свой адрес, тем не менее заявление подписала.

Мы подписали заявления с вопросом: "На каких основаниях мы уходим?". Нам сказали, что "вам никто не поможет, вы должны покинуть свои рабочие места". Когда мы вернулись из отдела кадров, уже на наши места пришел вновь набранный персонал – они работали в этой службе, но на складе, – рассказала Галина.

После увольнения женщина устроилась в другую организацию, но осуществляющую деятельность по адресу, где она работала раньше. Спустя неделю руководство компании связалось с ней и тоже попросило уйти. Причина: с предыдущего места работы Галину уволили по отрицательным мотивам.

Получить объяснения от нового руководства аэропорта о причинах увольнения ее отделу не удалось. Поэтому они обратились в прокуратуру.

Нас уволили без предупреждения, семь человек из одной службы просто не нужны. Если бы на наши места пришли более квалифицированные иностранцы – это был бы другой разговор. Но пришли люди, которые некомпетентны в этой сфере. Я бы хотела восстановления на работу, – говорит Галина.

По словам экс-сотрудников аэропорта, Авиационная прокуратура приняла их заявления и пообещала разобраться в ситуации. При этом прокуроры им объяснили, что заявления были написаны по собственному желанию и, скорее всего, юристы будут на стороне аэропорта.

В Международном аэропорту Алматы сообщили, что претензии экс-сотрудников необоснованны.

Согласно последнему обращению бывших сотрудников Международного Аэропорта Алматы сообщаем, что данные претензии в адрес АО "Международный аэропорт Алматы" являются необоснованными. Сотрудники были уволены по их собственной инициативе. Трудовые договоры с ними были расторгнуты в рамках Трудового Кодекса Республики Казахстан согласно п.п. 5, ст. 49, – говорится в сообщении.

Редакция Zakon.kz направила запрос в Авиационную транспортную прокуратуру с просьбой разъяснить ситуацию.