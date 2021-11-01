Спецоперация Антикора в городах и областях – стали известны подробности

Более 30 человек подозреваются в хищении бюджетных средств в подразделениях и в организациях Министерства сельского хозяйства, сообщил на брифинге помощник главы антикоррупционной службы Шынгыс Алекешев, передает корреспондент Zakon.kz.

Антикоррупционной службой в результате масштабной спецоперации пресечена деятельность преступных групп из числа лиц подведомственных подразделений и организаций Министерства сельского хозяйства, а также акиматов Нур-Султана, Шымкента, Акмолинской, Туркестанской, Жамбылской, Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Атырауской и Актюбинской областей, – сказал Алекешев.

По его словам, они занимались хищением бюджетных средств, выделенных для субсидирования, а также организовали коррупционную схему системного получения взяток и незаконных вознаграждений от предпринимателей.

В настоящее время проводятся следственные мероприятия, изъяты вещественные доказательства, установлено более 30 лиц, многие из которых уже дают признательные показания и сотрудничают со следствием. Иная информация в интересах следствия не разглашается, – уточнил помощник.

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Ранее в Агентстве Республики Казахстан по противодействию коррупции (Антикоррупционная служба) сообщали, что проводятся следственно-оперативные мероприятия в городах Нур-Султан, Шымкент, а также в Туркестанской, Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Акмолинской и Актюбинской областях.

Отмечалось, что все задержания связаны с хищением субсидий для сельского хозяйства.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан