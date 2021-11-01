Токаев подписал важный закон

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон о ратификации протокола по защите Каспия от загрязнения, передает Zakon.kz.

Главой государства подписан Закон Республики Казахстан "О ратификации Протокола по защите Каспийского моря от загрязнения из наземных источников и в результате осуществляемой на суше деятельности к Рамочной конвенции по защите морской среды Каспийского моря", – говорится в сообщении Акорды.

21 октября депутаты сената ратифицировали протокол по защите Каспийского моря от загрязнения из наземных источников.

Рамочная конвенция по защите морской среды Каспийского моря была принята в 2003 году.

Как отметил министр экологии, геологии и природных ресурсов Сериккали Брекешев, основной целью протокола является предотвращение, снижение, контроль и устранение загрязнения морской среды из наземных источников для достижения и поддержания экологически здоровой морской среды Каспийского моря.

Протокол направлен на:

использование или способствование использованию наилучших доступных технологий и природоохранной практики, получение доступа к ним и их передаче при осуществлении хозяйственной деятельности на акватории моря или в его прибрежной зоне;

создание и ведение базы данных о физических, биологических и химических характеристиках морской среды и прибрежных районов Каспийского моря, в том числе об объемах поступления на акваторию моря загрязняющих веществ из наземных источников;

проведение регулярной оценки состояния морской среды и прибрежных районов Каспия, оценки уровня загрязнения моря вдоль его береговой линии.

Кроме того, протоколом определен перечень видов деятельности, которые могут оказать воздействие на морскую среду, а также перечень критериев, способствующих определению значительного трансграничного воздействия.

В соответствии с конвенцией стороны своим национальным законодательством содействуют участию органов местной власти и общественности в мероприятиях, необходимых для защиты морской среды и прибрежных районов Каспийского моря от загрязнения, включая оценку воздействия на окружающую среду. Также каждая сторона облегчает доступ общественности к информации о состоянии морской среды и прибрежных районов Каспийского моря, – заключил глава Минэкологии.

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