В ДЧС Шымкента опровергли информацию о смерти малыша, выпавшего из окна

30 октября четырехлетний ребенок разбился насмерть, выпав из окна четвертого этажа в Шымкенте. Об этом ранее сообщили в департаменте по ЧС города, передает Zakon.kz.

Уже вечером в ведомстве информацию о смерти мальчика опровергли.

Ребенок, упавший с четвертого этажа пятиэтажного жилого дома по ул. Гагарина Абайского района, был экстренно доставлен в больницу в тяжелом состоянии. В больнице ребенку сделали экстренную операцию и в настоящее время перевели в палату. пресс-служба ДЧС Шымкента

В ведомстве отметили, что состояние ребенка удовлетворительное.