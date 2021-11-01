В ДЧС Шымкента опровергли информацию о смерти малыша, выпавшего из окна

1 ноября 2021, 18:43
Фото: ДЧС Шымкента

30 октября четырехлетний ребенок разбился насмерть, выпав из окна четвертого этажа в Шымкенте. Об этом ранее сообщили в департаменте по ЧС города, передает Zakon.kz.

Уже вечером в ведомстве информацию о смерти мальчика опровергли.

Ребенок, упавший с четвертого этажа пятиэтажного жилого дома по ул. Гагарина Абайского района, был экстренно доставлен в больницу в тяжелом состоянии. В больнице ребенку сделали экстренную операцию и в настоящее время перевели в палату. пресс-служба ДЧС Шымкента

В ведомстве отметили, что состояние ребенка удовлетворительное.


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