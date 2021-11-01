Смертельно опасный симптом COVID-19 назвал вирусолог

О смертельно опасном симптоме коронавирусной инфекции предупредил врач-иммунолог Владислав Жемчугов, передает Zakon.kz.

Как рассказал он в беседе с tvzvezda.ru, когда у человека падает температура, это говорит о начале самого тяжелого течения COVID-19.

Это тяжелейшее состояние. За несколько дней до смерти. Будьте внимательны, если 36 и меньше – это самые тяжелые больные, – предупредил врач.

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По его словам, "если температура понижена, это значит, что организм не справляется с токсинами и с ответом на инфекцию".

Этим пациентам требуется индивидуальный подход, нужно применение специальных препаратов, которые повышают резистентность. У них еще может быть пониженное давление. Даже если всегда была гипертоническая болезнь, нужно откорректировать еще гипотензивной терапией. Владислав Жемчугов

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Как отметил вирусолог, когда болезнь протекает в легкой форме, то у человека "обычная температура".

Использовать для измерения температуры, как подчеркнул врач, нужно только ртутный термометр, поскольку он "самый точный, в отличие от всех остальных – бесконтактных, электронных".

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Три раза измеренная температура по пять минут – не менее – это основание, чтобы принимать меры в сочетании с клиникой. Если человек бледный, с синюшными губами, еще это сопровождается пониженным давлением, то это очень тревожный симптом. Нужно сделать все с анализами, особенно если нет признаков инфекции. Владислав Жемчугов