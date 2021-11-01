Дикого кабана держали в доме на окраине Алматы

1 ноября 2021, 20:30
Фото: polisia.kz

Дикий кабан содержался в одном из домов на окраине Алматы, сообщает Zakon.kz.

Это выяснилось в ходе целевой отработки сотрудниками природоохранной полиции.

Животное содержалось в одном из домов садоводческого общества "Аксайский медик".

С 20 октября по 19 ноября проводится общереспубликанское оперативно-профилактическое мероприятие "Браконьер".

В данном случае к ответственности по ст. 389 ч.1 КоАП РК привлечен 70-летний гражданин М. Материалы указанного производства для принятия решения, согласно юрисдикции, будут направлены в суд. начальник УП Наурызбайского района города Алматы Дидар Аханов


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