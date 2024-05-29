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Дикий кабан перепутал день с ночью в Бурабае

Дикий кабан перепутал день с ночью в Бурабае, фото - Новости Zakon.kz от 29.05.2024 13:52 Фото: pixabay
Государственный национальный природный парк "Бурабай" поделился интересными кадрами, снятыми фотоловушкой. Камера зафиксировала самца и самку дикого кабана, мирно поедающих траву на лугу, сообщает Zakon.kz.

Примечательно, что дикие кабаны являются одними из самых распространенных млекопитающих в лесных и степных зонах Казахстана.

Они ведут преимущественно ночной образ жизни, поэтому встретить их днем – большая удача. Эти животные имеют острый нюх и слух, что позволяет им избегать встреч с людьми и хищниками.

"Если вы заметили диких поросят, помните, что их родители всегда находятся поблизости. Поэтому не стоит пытаться подходить к поросятам близко. Важно помнить, что бегство также не является хорошим вариантом, так как родители могут догнать вас".Главный охотовед ГНПП "Бурабай" Юрий Зелинский

Лучше всего, продолжил он, тихо и осторожно удалиться, не нарушая их спокойствия и естественного поведения.

По словам специалиста, работники лесничеств каждой осенью готовят убежище (логова, гайна) из сухой травы, тростника и веток, которые располагают в труднодоступных для человека местах.

"Высокая плодовитость и благоприятные кормовые условия и зимовка ведут к росту их численности. За последние 15 лет поголовье кабана увеличилось более два раза и достигло 600 особей".Юрий Зелинский

29 мая 2024 года администрация зоопарка Шымкента решила поделиться радостной новостью с подписчиками. Как оказалось, коллекция зоопарка пополнилась маленькими обитателями: на свет появились два верблюжонка.

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