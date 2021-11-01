В 1/4 финала ЧМ по боксу пробились семеро казахстанцев

1 ноября 2021, 21:32
Фото: olympic.kz

В 1/8 финала в весовой категории до 75 килограммов казахстанец Нурканат Райыс встретился с афганцем Сулиманом Аслами, сообщает Zakon.kz.

Поединок прошел в Белграде и завершился безоговорочной победой казахстанского боксера единогласным решением судей – 5:0. Во втором раунде Райыс отправил противника в нокдаун.

Следующим соперником казахстанца в 1/4 финала ЧМ будет итальянец Сальваторе Кавалларо.

Ранее в четвертьфинал турнира пробились шестеро казахстанцев: Саматали Тольтаев (60 кг), Асланбек Шымбергенов (71 кг), Темиртас Жусупов (48 кг), Махмуд Сабырхан (54 кг), Серик Темиржанов (57 кг) и капитан сборной Казахстана Абылайхан Жусупов.


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