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Казахстанский боксер пробился в 1/4 финала Олимпиады

Мухаммедсабыр Базарбайулы, фото - Новости Zakon.kz от 30.07.2024 00:26 Фото: olympic.kz/Владислав Семенов
Казахстанский боксер Мухаммедсабыр Базарбайулы (до 63,5 килограмма) 29 июля провел второй поединок в рамках Олимпиады-2024, сообщает Zakon.kz.

Как отмечает Национальный олимпийский комитет РК, в 1/8 финала ему противостоял серебряный призер Азиатских игр-2022 Лай Чжуэн из Тайбэя.

"Стартовый раунд получился очень близким. Казахстанец выиграл его со счетом 3:2. Второй завершился точно также", – говорится в сообщении. 

В заключительной трехминутке оба боксеры имели шансы на победу. В итоге бой раздельным решением выиграл Мухаммедсабыр, пробившись в 1/4 финала. 

Ранее сообщалось, что лидер команды Казахстана по настольному теннису Кирилл Герасименко 29 июля пробился в 1/8 финала Олимпийских игр в Париже. 

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