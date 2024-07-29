Казахстанский боксер пробился в 1/4 финала Олимпиады

Казахстанский боксер Мухаммедсабыр Базарбайулы (до 63,5 килограмма) 29 июля провел второй поединок в рамках Олимпиады-2024, сообщает Zakon.kz.

Как отмечает Национальный олимпийский комитет РК, в 1/8 финала ему противостоял серебряный призер Азиатских игр-2022 Лай Чжуэн из Тайбэя.



"Стартовый раунд получился очень близким. Казахстанец выиграл его со счетом 3:2. Второй завершился точно также", – говорится в сообщении.

В заключительной трехминутке оба боксеры имели шансы на победу. В итоге бой раздельным решением выиграл Мухаммедсабыр, пробившись в 1/4 финала.

Ранее сообщалось, что лидер команды Казахстана по настольному теннису Кирилл Герасименко 29 июля пробился в 1/8 финала Олимпийских игр в Париже.