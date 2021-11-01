Дневная сессия за казахстанскими боксерами, что будет вечером?

В Сербии продолжается Чемпионат мира по боксу, и спортсмены прошли уже половину дистанции ответственных соревнований, сообщает Zakon.kz.
Удачной для казахстанской делегации оказалась дневная сессия седьмого соревновательного дня. Все три выходивших на ринг казахстанских боксера сумели одержать победы и порадовать своих болельщиков.
Первым сегодня добился успеха Серик Темиржанов, который в весе до 57 кг переиграл индуса Рохито Мора – 4:1. За ним последовал Абылайхан Жусупов (67 кг), капитан казахстанской дружины не оставил шансов польскому спортсмену Дамиану Дуркача – 5:0. И на хорошей ноте закрыл дневную сессию Нурканат Райыс (75 кг), который нокдауном выиграл у афганского боксера Сулимана Аслами – 5:0.
Читайте также: В 1/4 финала ЧМ по боксу пробились семеро казахстанцев
Казахстанские фанаты бокса надеются на победное шествие еще троих членов сборной. В вечерней сессии (время Нур-Султана) сразятся:
Куандык Шынасилов
Хотите быть в курсе важных новостей?