Дневная сессия за казахстанскими боксерами, что будет вечером?

В Сербии продолжается Чемпионат мира по боксу, и спортсмены прошли уже половину дистанции ответственных соревнований, сообщает Zakon.kz.

Удачной для казахстанской делегации оказалась дневная сессия седьмого соревновательного дня. Все три выходивших на ринг казахстанских боксера сумели одержать победы и порадовать своих болельщиков.

Первым сегодня добился успеха Серик Темиржанов, который в весе до 57 кг переиграл индуса Рохито Мора – 4:1. За ним последовал Абылайхан Жусупов (67 кг), капитан казахстанской дружины не оставил шансов польскому спортсмену Дамиану Дуркача – 5:0. И на хорошей ноте закрыл дневную сессию Нурканат Райыс (75 кг), который нокдауном выиграл у афганского боксера Сулимана Аслами – 5:0.

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Казахстанские фанаты бокса надеются на победное шествие еще троих членов сборной. В вечерней сессии (время Нур-Султана) сразятся:

(51 кг) Сакен Бибосынов – Диипак (Индия) (23:00)

(63,5 кг) Санатали Тольтаев – Денис Песоцкий (Украина) (00:30)

(80 кг) Нурбек Оралбай – Пал Ковач (Венгрия) (01:00)

Куандык Шынасилов