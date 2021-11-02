Атомная подлодка ВМС США столкнулась с горой у побережья Китая

В США подвели итоги расследования столкновения американской атомной подлодки USS Connecticut в Южно-Китайском море, которое произошло 2 октября, сообщает Zakon.kz.

Как пишет РИА Новости, специалисты пришли к выводу, что субмарина военно-морских сил США столкнулась с подводной горой. Такое заявление сделала официальный представитель 7-го флота Хейли Симс.

Установлено, что военное судно USS Connecticut столкнулось с неизвестной ранее подводной горой во время выполнения операции в международных водах Индо-Тихоокеанского региона, – передает ее слова новостной портал института ВМС США (USNI).

Командующий флотом определит порядок последующих действий. Не исключено привлечение виновных к ответственности.

2 октября 11 американских моряков пострадали при столкновении атомной подлодки США с подводным объектом в международных водах Индо-Тихоокеанского региона.