Сотрудник алматинского аэропорта упал в траншею

В Алматы сотрудник аэропорта упал в траншею глубиной 70 сантиметров, передает Zakon.kz.

В социальных сетях появилась информация, что сотрудник АО "Международный аэропорт Алматы" упал в колодец с нечистотами. Как сообщили в пресс-службе аэропорта, данная информация является недостоверной.

В действительности сотрудник Международного аэропорта Алматы по собственной неосмотрительности упал в траншею глубиной 70 сантиметров, которая находилась рядом с закрытой емкостью для слива нечистот. Сотрудник выбрался из траншеи самостоятельно, без тяжелых повреждений, как было указано, а с ушибом мягких тканей. Медицинская служба аэропорта предприняла все необходимые меры по оказанию первой помощи, – рассказали в воздушной гавани.

Состояние здоровья сотрудника постоянно контролируется. Претензий к работодателю он не имеет.

Данный факт зарегистрирован в Едином реестре досудебного расследования Линейного отдела полиции в аэропорту города Алматы по ч.1 ст. 156 УК РК (Нарушение правил охраны труда). Проводится расследование. Другая информация по этому делу не подлежит разглашению в интересах следствия в соответствии с требованиями ст. 201 УПК РК. пресс-служба Департамента полиции на транспорте