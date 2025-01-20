Как работодатель может контролировать состояние здоровья сотрудников в Казахстане

Ранее в Сети распространилась информация о том, что в многопрофильной областной детской больнице Актобе работала медсестра с открытой формой туберкулеза. В этой связи Zakon.kz поинтересовался у юристов, как вообще контролируется состояние здоровья работников в нашей стране.

Диагноз медсестры подтвердили в управлении здравоохранения области.

"Администрация ГКП "Многопрофильная областная детская больница" на ПХВ подтверждает факт регистрации туберкулеза у сотрудника стационара. В момент оформления на работу в декабре 2023 года сотрудник проходил медицинский осмотр, санитарная книжка имеется с допуском на работу", – говорится в сообщении.

Сам факт болезни обнаружился в ноябре 2024 года. Контактные лица отправились на обследования.

В облздраве подчеркнули: медицинский персонал своевременно проходит медицинские осмотры, без которых не допускается к работе, а достоверность прохождения медицинских осмотров контролируется администрацией стационара.

По букве ст. 32 Трудового кодекса РК, для заключения трудового договора необходимы следующие документы:

1) удостоверение личности гражданина Республики Казахстан или паспорт гражданина Республики Казахстан (свидетельство о рождении для лиц, не достигших шестнадцатилетнего возраста).

Кандасы представляют удостоверение кандаса, выданное местными исполнительными органами;

2) вид на жительство иностранца в Республике Казахстан или удостоверение лица без гражданства (для иностранцев и лиц без гражданства, постоянно проживающих на территории Республики Казахстан) либо удостоверение беженца;

3) документ об образовании, документ о признании профессиональной квалификации (при наличии), документ о наличии специальных знаний или профессиональной подготовки при заключении трудового договора на работу, требующую соответствующих знаний, умений и навыков;

4) документ, подтверждающий трудовую деятельность (для лиц, имеющих трудовой стаж);

5) документ о прохождении предварительного медицинского освидетельствования (для лиц, обязанных проходить такое освидетельствование в соответствии с настоящим Кодексом и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан).

Однако, согласно пункту 2 той же статьи, для сфер образования, воспитания, организации отдыха и оздоровления, физической культуры и спорта, медицинского обеспечения, оказания социальных услуг, культуры и искусства с участием несовершеннолетних выдвигаются дополнительные требования. А именно – предоставление справки об отсутствии "за плечами" соискателя "темного прошлого" в виде убийства, умышленного причинения вреда здоровью, преступлений против здоровья населения и нравственности, половой неприкосновенности, экстремизма, терроризма и торговли людьми.

Но вернемся к упомянутым медицинским освидетельствованиям.

"Согласно подпункту 183) пункта 1 статьи 1 Кодекса "О здоровье народа и системе здравоохранения" (далее – Кодекс) медицинское освидетельствование – это обследование физического лица с целью установления или подтверждения факта наличия или отсутствия у него заболевания, определения состояния здоровья. Медицинское освидетельствование осуществляется с помощью проведения пациенту медицинского осмотра. В статье 86 кодекса говорится, что медицинский осмотр проводится для обеспечения своевременного медицинского обследования, направленного на выявление и предупреждение распространения заболеваний, в том числе профессиональных, отравлений, несчастных случаев, а также на обеспечение безопасности труда и охраны здоровья работников. Медицинские осмотры бывают профилактические и обязательные, последние подразделяются на предварительные, периодические, предсменные (предрейсовые), послесменные (послерейсовые)", – объяснил нам юрист Вячеслав Сташков.

Предварительные обязательные – это как раз те, что проводятся при трудоустройстве или поступлении на учебу. Пройдя такой, пациент получает каждому, наверное, знакомую справку по форме №075/у.

Подпункт 109) пункта 1 статьи 1 предусматривает наличие медицинской книжки, в которую заносятся результаты обязательных осмотров с отметкой о допуске к работе.

"В этой связи работодатель вправе при заключении договора и/или трудоустройстве затребовать у кандидата личную медицинскую книжку, которая тоже содержит результаты медицинского освидетельствования. Работодатель частного медицинского сектора устанавливает квалификационные требования к вакантной должности медицинского работника, это сертификаты специалиста в области здравоохранения, менеджера в области здравоохранения, свидетельства о повышении квалификации, при необходимости документально подтвержденное знание и владение иностранным языком. Работодатель может затребовать наличие сертификатов на смежные медицинские специальности, например: врач-невропатолог детский и врач-невропатолог взрослый. Таким образом, перечень документов зависит от квалификационных требований работника", – говорит эксперт.

Сташков сделал вывод: во-первых, предварительные медицинские осмотры обязаны проходить не все категории работников, а только те, кто будет подвергаться воздействию вредных или особо вредных факторов во время выполнения работы, а также те, кто трудится на эпидемиологически значимых объектах. Во-вторых, согласно действующему законодательству, существуют целевые группы лиц, подлежащих обязательным медицинским осмотрам, а также порядок и периодичность их проведения. В-третьих, во избежание казусов работодателю желательно заключать договоры с медицинскими центрами.

К целевым группам лиц, подлежащих обязательным предварительным и периодическим медосмотрам, относятся: работники общепитов, пищевой промышленности, люди, взаимодействующие с продовольственными товарами, кондитеры, работники детских молочных кухонь, работники железнодорожных, аэровокзалов, аэропортов и т. д., проводники поездов и стюарды, сотрудники образовательных учреждений и компьютерных клубов, сезонных и круглогодичных детских организаций, санаториев и домов отдыха, сферы обслуживания, работники фарморганизаций, водопроводных сооружений.

И, конечно, медики.

В частности, и старший, и младший медперсонал сдает флюорографию – благодаря которой туберкулез можно выявить на ранней стадии – при найме на работу и впоследствии каждые 12 месяцев.

Вместе с тем есть нюанс – туберкулез в латентной форме может никак себя не проявлять и не приводить к заражению окружающих. Более того, если верить медицинским источникам, к моменту, когда хворь "покажется" на снимке, носитель, вероятнее всего, уже ощутит на себе ее симптомы: кашель, кровохаркание, боль в грудной клетке, одышка, повышение температуры тела. То есть болезнь перейдет в открытую, опасную для окружающих форму.

Выходит, даже честное посещение кабинета флюорографии раз в году не является панацеей.

А между тем туберкулез, наравне с малярией и ВИЧ, остается в списке наиболее опасных инфекций, вызывающих обеспокоенность ученых. Ежегодно эти болезни уносят около двух миллионов жизней.