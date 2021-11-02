Казахстан возобновляет авиасообщение еще с одной страной

Казахстан возобновляет регулярные авиарейсы в Индию, передает Zakon.kz.

В соответствии с решениями Межведомственной комиссии по недопущению возникновения и распространения коронавирусной инфекции на территории Республики Казахстан, разрешено возобновление регулярного авиасообщения между Казахстаном и Индией. пресс-служба МИИР РК

В ведомстве уточнили, что с 15 ноября авиакомпания "Эйр Астана" планирует начать выполнение рейсов по маршруту Алматы – Дели – Алматы с частотой три рейса в неделю.

Рейсы будут выполняться со строгим соблюдением санитарно-эпидемиологических требований и в соответствии с опубликованным на сайте авиакомпании расписанием. пресс-служба МИИР РК

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