Хабиб Нурмагомедов открыл футбольную школу в ОАЭ

2 ноября 2021, 10:36
Фото: instagram/clarenceseedorf

Экс-чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов и бывший футболист сборной Голландии Кларенс Зеедорф запустили совместный проект, сообщает Zakon.kz.

Россиянин и голландец создали футбольную школу в Дубае. Основной методикой преподавания в ней будет сочетание футбола и смешанных боевых искусств.

Мы хотим дать молодежи во всем мире возможность развивать свои спортивные и социальные способности с помощью тренировочной методики, сочетающей футбол и смешанные боевые искусства. Проект основан на нашем совместном желании вернуть что-то обществу и нашем стремлении делать спорт лучше, – написал Зеедорф в Instagram.

Куандык Шынасилов


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