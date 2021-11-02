Сотрудники СпецЦОНов продавали бланки о сдаче ПДД

Антикоррупционной службой пресечена неправомерная деятельность сотрудников СпецЦОНов Костанайской и Акмолинской областей, передает Zakon.kz.

Работники выдавали гражданам бланки о прохождении теоретических экзаменов на знание правил дорожного движения без фактической их сдачи.

Успешную сдачу экзаменов за граждан осуществляли специально подготовленные подставные лица, – говорится в информации.

Отмечается, что в Акмолинской области для этого использовался удаленный доступ к экзаменационным компьютерам, а в Костанайской области подставные лица, маскируясь под медицинскими масками и кепками, сдавали тесты прямо в экзаменационном классе.

В ходе расследований проверяются факты незаконной выдачи более 1 тыс. водительских удостоверений, изъяты фиктивные экзаменационные справки об успешном прохождении теоретического экзамена на знание ПДД.

В марте в Костанае гражданин М., управляя транспортным средством, грубо нарушив правила дорожного движения, столкнулся с автомобилем Toyota Сamry, которым управлял гражданин С. ДТП повлекло серьезные повреждения автомобилей. Следствие считает, что гражданин М. получил водительские права без сдачи теоретического и практического экзаменов, – рассказали в ведомстве.

Заплатив за фиктивные права, недобросовестные участники дорожного движения создают опасность для нас с вами и наших близких.

В связи с выявленными масштабными нарушениями будут проведены проверки во всех СпецЦОНах страны.