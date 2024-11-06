Новые правила сдачи экзамена на права: что изменится в спецЦОНах Алматы

В Алматы усложнят сдачу теоретического экзамена на водительское удостоверение. Для исключения нарушений в специализированных центрах обслуживания населения (спецЦОНах) города внедряют двухфакторную аутентификацию, сообщает Zakon.kz.

Об этом 6 ноября 2024 года рассказали в НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан":

"Госкорпорация внедряет новую процедуру сдачи теоретического экзамена на водительские права. Теперь кандидату в водители необходимо будет пройти двухфакторную аутентификацию".

В "Правительстве для граждан" объяснили, что двухфакторная аутентификация – это метод идентификации человека, при котором нужно двумя разными способами подтвердить личность:

с помощью SMS,

биометрическая идентификация.

"Перед началом тестирования услугополучателю поступит сообщение с номера 1414 с запросом на доступ к персональным данным... SMS будет направлено на активный номер телефона, зарегистрированный в личном кабинете портала электронного правительства. После успешной авторизации кандидат в водители должен будет пройти биометрическую идентификацию". НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан"

Как уточнили в госкорпорации, нововведение начало действовать с 11 октября в Астане.

"Во всех спецЦОНах страны процесс внедрения двухфакторной аутентификации планируется завершить до конца текущего года". НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан"

Ранее в "Правительстве для граждан" подсказали, как легко и быстро запомнить дорожные знаки, чтобы подготовиться и успешно сдать теоретический экзамен для получения водительского удостоверения.