Новые правила сдачи экзамена на права: что изменится в спецЦОНах Алматы
Фото: Zakon.kz
В Алматы усложнят сдачу теоретического экзамена на водительское удостоверение. Для исключения нарушений в специализированных центрах обслуживания населения (спецЦОНах) города внедряют двухфакторную аутентификацию, сообщает Zakon.kz.
Об этом 6 ноября 2024 года рассказали в НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан":
"Госкорпорация внедряет новую процедуру сдачи теоретического экзамена на водительские права. Теперь кандидату в водители необходимо будет пройти двухфакторную аутентификацию".
В "Правительстве для граждан" объяснили, что двухфакторная аутентификация – это метод идентификации человека, при котором нужно двумя разными способами подтвердить личность:
- с помощью SMS,
- биометрическая идентификация.
"Перед началом тестирования услугополучателю поступит сообщение с номера 1414 с запросом на доступ к персональным данным... SMS будет направлено на активный номер телефона, зарегистрированный в личном кабинете портала электронного правительства. После успешной авторизации кандидат в водители должен будет пройти биометрическую идентификацию".НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан"
Как уточнили в госкорпорации, нововведение начало действовать с 11 октября в Астане.
"Во всех спецЦОНах страны процесс внедрения двухфакторной аутентификации планируется завершить до конца текущего года".НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан"
Ранее в "Правительстве для граждан" подсказали, как легко и быстро запомнить дорожные знаки, чтобы подготовиться и успешно сдать теоретический экзамен для получения водительского удостоверения.
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