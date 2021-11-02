Прибыль страхового сектора увеличилась на 13,6 млрд тенге

О состоянии страхового сектора Казахстана на 1 октября 2021 года рассказали в Агентстве по регулированию и развитию финансового рынка.

По состоянию на 1 октября года страховой сектор Казахстана представлен 27 страховыми организациями, из которых 9 – по страхованию жизни.

Совокупные активы страховых (перестраховочных) организаций увеличились за сентябрь 2021 года на 0,8% и на 01.10.2021 года составили 1,72 трлн тенге. Увеличение, в основном, обусловлено ростом страховых премий и их инвестированием в ценные бумаги. С начала 2021 года активы страховых (перестраховочных) организаций увеличились на 15,6%, - отмечается в сообщении ведомства.

В структуре активов наибольшую долю - 72,2% занимают ценные бумаги – 1,24 трлн тенге, которые увеличились за сентябрь 2021 года на 2%. Денежные средства и вклады, размещенные в банках второго уровня, составили 197 млрд тенге или 11,5% от совокупных активов, уменьшившись за сентябрь 2021 года на 1%. Страховая дебиторская задолженность составила 59 млрд тенге или 3,4% от совокупных активов, уменьшившись за сентябрь 2021 года на 11,1%.

Обязательства страховых (перестраховочных) организаций увеличились за сентябрь 2021 года на 0,5% и составили 998 млрд тенге. Увеличение обязательств произошло, в основном, за счет увеличения страховых резервов, которые занимают наибольшую долю - 85% или 848 млрд тенге. С начала 2021 года обязательства страховых (перестраховочных) организаций выросли на 21,5%, в том числе страховые резервы увеличились на 23,5%, - уточнили в Агентстве.

Собственный капитал страховых организаций составил 721 млрд тенге, увеличившись за сентябрь 2021 года на 1,2%. Рост данного показателя с начала 2021 года составил 8,3%.

Чистая прибыль страхового сектора, в основном полученная за счет доходов от страховой деятельности, за сентябрь 2021 года увеличилась на 13,6 млрд тенге и по состоянию на 1 октября составила 90,7 млрд тенге.

Объем страховых премий за сентябрь 2021 года увеличился на 45,9 млрд тенге и на 01.10.2021 года составил 522 млрд тенге, что на 40% больше данного показателя на 01.10.2020 года.

Премии по обязательному страхованию за сентябрь 2021 года увеличились на 11,5 млрд. тенге, по добровольному личному страхованию – на 23,7 млрд тенге, по добровольному имущественному страхованию – на 10,7 млрд тенге.

Количество договоров страхования в сентябре 2021 года по сравнению с предыдущим месяцем снизилось на 6,1% и составило 1 069,6 тыс. договоров. С начала 2021 года было заключено 8 647,0 тыс. договоров страхования, что на 34,4% больше по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

За сентябрь 2021 года осуществлено 56,3 тыс. страховых выплат на общую сумму 9,4 млрд тенге. С начала 2021 года осуществлено 523,3 тыс. страховых выплат на общую сумму 88,2 млрд тенге, что на 22,9% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

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