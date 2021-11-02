Возмущенные жители перекрыли трассу в Алматинской области

Дачники в Алматинской области из-за отключения электричества перекрыли трассу, сообщает Zakon.kz.

Это произошло вечером 1 ноября в Енбекшиказахском районе.

Вчера на Иссыкских дачах было неспокойно. Группа жителей дач перекрыла дорогу из-за взаимных расчетов между двумя садоводческими обществами. Проще говоря, одно общество отключило электричество другому. Естественно, среди тех, кто остался без света, многие не имели задолженности. Ничего личного – просто жизнь, – говорится в публикации @novosti_issyka.

В акимате района рассказали о случившемся.

Вечером 1 ноября вдоль дороги областного значения Есик – Саймасай собрались 20-25 местных жителей садоводческого общества "Калинина" Рахатского сельского округа. Дачники хотели решить вопрос отключения электроэнергии по задолженностям дачного массива. На месте сбора образовался затор автомашин, – уточнили в ведомстве.

По данным акимата, на место с разъяснительной работой выехал и выступил аким Рахатского сельского округа Куат Акчабаев.

Также прибыли руководитель отдела ЖКХ и ЖИ Асхат Ансатбаев и представитель АО "АЖК". Электроэнергия была подключена – после чего жители разошлись. Фактов нарушения общественного порядка не было, – отметили в пресс-службе.