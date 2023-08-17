Жители села перекрыли дорогу в Алматинской области

Минувшей ночью в селе Панфилов Талгарского района люди вышли на акцию протеста из-за отключения электроэнергии и перекрыли местную трассу, сообщает Zakon.kz.

16 августа вечером в дачном массиве Нурлы дала отключили электричество по всему кооперативу. Недовольные жители узнали, что у них образовалась задолженность, хотя деньги за свет они сдавали председателю ПКСТ.



Позже стало известно, что средства вносили несвоевременно, и обслуживающая компания была вынуждена отключить весь дачный массив от электроснабжения. Жители были в ярости и решили перекрыть дорогу. На кадрах, распространенных в соцсетях, видно, что пробка продолжалась на протяжении 20 минут.





Видео: Kris_p_talgar

Аким Панфиловского сельского округа Дулат Даулеталиев рассказал корреспонденту Zakon.kz, что на сегодня ведутся переговоры с жителями и обслуживающей компанией "Энергосбыт".



"Там стоит частный трансформатор, который оформлен на представителя дачного сообщества. Более 700 тысяч тенге составила их задолженность, но председатель уверяет, что оплатила еще вчера. Сейчас мы проводим встречи со всеми сторонами и решим вопрос. Подача электричества в дачный массив восстановлена ночью после переговоров", – сообщил корреспонденту Zakon.kz аким села.

Ранее жители этого же села в Талгарском районе остались без воды на четверо суток.

