В каких случаях рекомендуют использовать "Спутник Лайт"

Инфекционист Минздрава РФ, замдиректора по научной работе и инновационному развитию Национального медицинского исследовательского центра фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Владимир Чуланов рассказал, в каких случаях целесообразно применять "Спутник Лайт", передает Zakon.kz.

Специалист сообщил, что однокомпонентную вакцину "Спутник Лайт" стоит использовать для ревакцинации или вакцинации переболевших коронавирусной инфекцией, сообщает ТАСС.

Препарат "Спутник Лайт" целесообразно использовать не для первичной вакцинации, а для повторной вакцинации или вакцинации переболевших пациентов. Для первичной вакцинации ранее не болевших рекомендуется применять двухкомпонентные вакцины, – рассказал он во время интернет-конференции.

"Спутник Лайт" является первым компонентом вакцины "Спутник V" (на основе аденовируса человека 26 серотипа rAd26).

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