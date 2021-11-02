Житель ВКО выбил знакомой зубы за отказ покинуть квартиру

Житель Восточного Казахстана выбил знакомой четыре верхних зуба, сообщает Zakon.kz.

По данным ДУИС области, мужчина и женщина распивали спиртное. На просьбу покинуть квартиру потерпевшая ответила отказом.

Пьяный мужчина разозлился, два раза ударил знакомую и выбил ей четыре зуба. В итоге ему назначили 300 часов общественных работ, – уточнили в пресс-службе.

Осужденный поставлен на учет в службу пробации.

Дебошир будет убирать мусор в общественных местах ежедневно по четыре часа в день, – отметил начальник службы пробации Жанболат Кенесханов.

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