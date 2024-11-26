Отказавшийся подметать улицы житель ВКО отправился за решетку
Фото: pixabay
В Усть-Каменогорске мужчина получил 50 часов общественных работ за уголовный проступок, а после и вовсе был арестован за неотбытую часть наказания. Об этом Zakon.kz рассказали в пресс-службе Департамента уголовно-исполнительной системы (ДУИС) по Восточно-Казахстанской области.
Согласно распространенной информации, осужденный был поставлен на учет в пробацию и направлен для отбывания общественных работ по месту жительства.
"Мужчине была назначена работа по чистке урн на автобусных остановках. Сотрудники службы пробации неоднократно разъясняли осужденному, что в случае уклонения от общественных работ, они заменяются арестом".Пресс-служба ДУИС по ВКО
Фото: пресс-служба ДУИС по ВКО
Однако убирать урны и мести улицы его хватило на два дня. После систематических нарушений сотрудники службы пробации направили представление о замене общественных работ на арест.
В итоге из зала суда подучетного направили в колонию.
Ранее сообщалось об аресте 66-летнего алматинца, ударившего женщину в автобусе из-за громкого разговора по телефону.
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