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Отказавшийся подметать улицы житель ВКО отправился за решетку

Отказавшийся подметать улицы житель ВКО отправился за решетку, фото - Новости Zakon.kz от 26.11.2024 15:52 Фото: pixabay
В Усть-Каменогорске мужчина получил 50 часов общественных работ за уголовный проступок, а после и вовсе был арестован за неотбытую часть наказания. Об этом Zakon.kz рассказали в пресс-службе Департамента уголовно-исполнительной системы (ДУИС) по Восточно-Казахстанской области.

Согласно распространенной информации, осужденный был поставлен на учет в пробацию и направлен для отбывания общественных работ по месту жительства.

"Мужчине была назначена работа по чистке урн на автобусных остановках. Сотрудники службы пробации неоднократно разъясняли осужденному, что в случае уклонения от общественных работ, они заменяются арестом".Пресс-служба ДУИС по ВКО
Отказавшийся подметать улицы житель ВКО отправился за решетку, фото - Новости Zakon.kz от 26.11.2024 15:52

Фото: пресс-служба ДУИС по ВКО

Однако убирать урны и мести улицы его хватило на два дня. После систематических нарушений сотрудники службы пробации направили представление о замене общественных работ на арест.

В итоге из зала суда подучетного направили в колонию.

Ранее сообщалось об аресте 66-летнего алматинца, ударившего женщину в автобусе из-за громкого разговора по телефону.

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